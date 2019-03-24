Министр финансов Британии опроверг информацию о заговоре против Мэй

"Рассуждать о смене игроков на доске в настоящее время – это самолюбование".

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд опроверг слухи о том, что члены правительства готовят путч с целью смещения премьер-министра Терезы Мэй из-за разногласий по Brexit. Об этом сообщает DW.

Он отметил, что смена премьер-министра в данном случае не поможет. По мнению министра, Великобритания должна найти путь упорядоченного выхода из ЕС вместо того, чтобы стараться сместить Терезу Мэй

"Рассуждать о смене игроков на доске в настоящее время – это, честно говоря, самолюбование", - заявил Хаммонд.

Глава британского Минфина также отрицает, что пытается сделать временным премьером главу секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона, который фактически является заместителем Терезы Мэй.

Ранее британское издание The Times сообщило, что не менее 11 министров правительства настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем связанных с выходом Великобритании из состава Европейского союза.

Напомним, вчера около миллиона британцев вышли на марш за повторный референдум по "Брекситу".

Ранее сообщалось, что на утро субботы на сайте британского парламента петиция за отмену "Брексит" набрала более 4 млн голосов при необходимых 100 тысячах.

14 марта британский парламент отказался от второго референдума о Brexit.

Напомним, ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания направила ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. В письме она также заявила о намерении выдвинуть новые предложения по защите внутреннего рынка Британии в свете выхода из ЕС.

Евросоюз согласился отложить "Брексит" до 22 мая.