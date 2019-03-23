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У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту

У судна во время шторма сломался двигатель.

У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажиров на борту
Фото: vg.no

Круизный лайнер Viking Sky компании Viking Ocean с около 1300 пассажиров на борту потерпел крушение вблизи западного побережья Норвегии.

Об этом сообщает местная газета Verdens Gang.

По данным издания, Viking Sky направлялся из города Тромсё в Ставангер.

В районе происшествия наблюдается сильный ветер. Сообщается, что у судна сломался двигатель, оно встало на якорь и не двигается. Капитан судна послал сигнал бедствия.

По данным Reuters, все пассажиры эвакуированы с помощью спасательных вертолетов.

Проводить эвакуацию с помощью катеров было опасно из-за 4-метровых волн. Скорость штормового ветра у западного побережья Норвегии составляет около 20 м/сек.

Отмечается, что лайнер смог запустить двигатель, но продолжает стоять на якоре в 2 км от норвежского берега.

Напомним, 21 марта при крушении парома в Ираке погибли почти 100 человек.

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