Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчерча

Первое слушание по делу о двойном теракте в мечетях Крайстчерча

Управление по классификации фильмов и литературных произведений Новой Зеландии запретило к распространению и хранению манифест «Великое возвращение» совершившего теракт в мечети города Крайстчерча Брентона Тарранта. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Этот текст оправдывает убийства определенных групп граждан. Он определяет ряд мест, где такие теракты можно проводить, и какие методы атаки при этом можно применять», – заявил глава управления Дэвид Шэнкс.

Он отметил, что многие из СМИ, делавших обзоры манифеста, часто прикрепляли ссылку на скачивание, документ также распространяли пользователи интернета.

«Есть разница между "языком вражды" и подобными публикациями, призывающими к совершению новых терактов, как бы это не отрицали правые активисты», – объяснил он запрет текста.

При этом он добавил, что текст могут иметь журналисты и ученые для исследовательских целей, однако для этого будет необходимо обратиться в ведомство.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди во время пятничной молитвы напали на две мечети. В теракте погибли по меньшей мере 49 человек.

Один из нападавших - 28-летний австралиец и житель Новой Зеландии Брентон Таррант, в течение 17 минут транслировал в своем аккаунте Twitter все происходящее. На данный момент Twitter закрыл его учетную запись.

Таррант оставил на месте преступления 74-страничный антииммигрантский манифест, в котором объяснил, кем он был, и свои мотивы нападения. Он заявил, что он "28-летний белый австралиец и расист".В манифесте он также упомянул Украину.

Выступая на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования терактов, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила, что Таррант имел лицензию на обращение с оружием и законно владел пятью пистолетами. При этом она пообещала в связи с терактами изменить законодательство Новой Зеландии по владению оружием.