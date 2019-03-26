Европарламент проголосовал за спорную реформу копирайта

Европарламент во вторник принял директиву об авторских правах в интернете, которая, по мнению ее противников, может ограничить свободу интернета.

Как сообщает "Радио Свобода", директиву после бурных дебатов поддержали 348 депутатов, против были 274. Для того, чтобы директива стала европейским законом, ее должен одобрить Европейский совет – высший орган ЕС, состоящий из глав государств и правительств стран Союза. Это должно произойти в начале апреля

Наибольшую критику вызывают две статьи предлагаемого документа.

Первая из них обязывает новостные агрегаторы или соцсети платить СМИ за использование их материалов – эту норму противники директивы называют "налогом на ссылки". Однако по задумке авторов директивы, это позволит СМИ получить часть доходов от рекламы, которой медиа сейчас лишаются из-за перепечатки статей на сторонних сайтах.

Другая из критикуемых статей предусматривает ответственность интернет-порталов за нарушение авторских прав их пользователями, что, как утверждают критики, может привести к тому, что крупные соцсети начнут фильтровать загружаемый пользователями контент, чтобы перестраховаться и избежать возможной ответственности.

Правозащитники и активисты заявляют, что подобные меры могут быть первым шагом к введению полноценной цензуры в интернете.

За несколько часов до голосования немецкая газета Frankfurter Allgemeine опубликовала расследование, из которого следует, что Германия договорилась с Францией о поддержке директивы в Европарламенте в обмен на компромисс по вопросу о сооружении газопровода "Северный поток – 2".

23 марта в ряде стран Европы прошли манифестации против принятия документа.