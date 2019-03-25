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Telegram разрешил пользователям удалять переписку в любое время

"У людей, с которыми вы общаетесь, не будет доказательств того, что вы им что-либо отправляли".

Telegram разрешил пользователям удалять переписку в любое время
Telegram
Фото: EPA/UPG

Мессенджер Telegram разрешил пользователям удалять личную переписку у себя и своего собеседника вне зависимости от срока давности сообщений.

Об этом сообщается в блоге Telegram.

"С сегодняшнего дня мы разрешаем каждому пользователю Telegram удалять любые сообщения. Неважно, кто отправил сообщение и когда - теперь у вас есть полный контроль над ним. Вы можете стереть весь разговор для обеих сторон, если хотите. И следов не останется", - говорится в сообщении.

Раньше можно было удалить только свои сообщения в течении 48 часов.

Telegram также вводит ограничения на пересылку сообщений. Если эта функция включена, то человек не сможет кликнуть на имя учетной записи в переадресованном сообщении. Раньше в таком случае появлялась ссылка на профиль отправителя.

"Таким образом, у людей, с которыми вы общаетесь, не будет доказательств того, что вы им что-либо отправляли", - пояснили в компании.

Также можно отключить отображение аватарок профиля.

Напомним, 16 марта в работе Telegram произошел сбой по всему миру - некоторые пользователи видели свою учетную запись как "удаленную".

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