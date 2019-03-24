​В Таиланде прошли первые выборы после военного переворота 2014 года

В Таиланде 24 марта прошли первые парламентские выборы после военного переворота 2014 года, в результате которого к власти пришел генерал Прают Чан-Оча.

Как сообщает Reuters, предварительные результаты свидетельствуют о победе про-военной партии Palang Pracharat ("Народная государственная сила"), за которую после подсчета 93% голосов проголосовали 7,59 млн человек.

За оппозиционную партию Pheu Thai ("Для тайцев") экс-премьера Таксина Чинавата проголосовали 7,12 млн человек. Чинават возглавлял правительство с 2001 по 2006 год и был свергнут в результате предыдущего военного переворота 19 сентября 2006 года.

Эти результаты не учитывают мажоритарные округа, поэтому распределение сил в парламенте пока не известно, однако уже понятно, что Прают Чан-Оча, скорее всего, останется при власти.

Следующего премьер-министра будут выбирать совместно нижняя палата парламента (500 депутатов, которые избираются на этих выборах) и сенат (250 человек, которые назначаются правящей хунтой).

Это значит, что партии Праюта необходимо взять всего 126 мандатов в нижней палате, тогда как Pheu Thai и ее потенциальным союзникам - 376.

Напомним, в 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий.

В январе 2019 года король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих выборов в стране.