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Румыния готовится перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Президент страны назвал решение правительства несвоевременным.

Румыния готовится перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Румыния готовится перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим
Фото: EPA/UPG

Румыния проводит процедуры, необходимые для переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Румынии по итогам визита премьер-министра Виорики Денчиле в США, сообщает Укринформ.

«С удовольствием хочу сообщить, что по результатам детального анализа и оценки со стороны всех вовлеченных в этот процесс политических игроков, Румыния переведет свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим», - заявила румынский премьер во время выступления на Конференции американо-израильского комитета публичной политики.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис назвал решение правительства несвоевременным.

Он также призвал правящую в стране коалицию во главе с Социал-демократической партией воздержаться от принятия такого решения до подписанию соглашения о мире на Ближнем Востоке.

США перенесли посольство из Тель-Авива в Иерусалим в мае 2018 года. Открытие посольства сопровождалось кровавыми столкновениями между палестинцами и израильской армией в секторе Газа, во время которых погибли десятки людей, сотни были ранены.

В декабре 2018 Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля. Однаку дату переноса посольства пока не назвали.

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