Фото: EPA/UPG

Эвакуация пассажиров с парома Viking Sky, который потерпел бедствие 23 марта у берегов Норвегии, завершилась после того, как экипажу удалось завести остановившиеся двигатели. После этого своим ходом отправилось с места происшествия в норвежский порт Мольде. Об этом со ссылкой на компанию-оператора парома Viking Ocean Cruises пишет Интерфакс.

"Всего вертолетами с борта парома были эвакуированы 479 человек из 1373 пассажиров. При этом 17 человек госпитализированы, некоторые с ушибами и переломами", - говорится в сообщении.

Ранее представители экстренных служб Норвегии заявили, что остающимся на борту парома людям ничего не угрожает. Сейчас на Viking Sky остаются 458 членов экипажа и 436 пассажиров. Паром сопровождают один буксир и два судна сопровождения.

Следующий выход Viking Sky в море, намеченный на 27 марта, отменен.

Обновление. Около 17:15 по киевскому времени лайнер своим ходом прибыл в порт Молде, сообщает BBC, судно вошло в норвежский порт около 17:15 по местному времени.

Фото: EPA/UPG

Лайнер Viking Sky шел обычным рейсом из Тромсё в Ставангер. 23 марта судно подало сигнал бедствия в связи с отказом двигателей в условиях сильного волнения на море и сильного ветра. Хустадвика - район, где произошла авария, - считается одним из наиболее опасных на побережье Норвегии. Была угроза, что судно выбросит на скалы, поэтому было решено эвакуировать пассажиров.

Фото: EPA/UPG

К эвакуации подключили пять вертолетов и несколько судов. Всего на борту судна было 1373 человека, включая членов команды и пассажиров. Большинство из них - британцы и американцы. Почти 500 человек успели перевезти на берег.

24 марта команде судна удалось завести двигатели и взять курс на Молде.