​Мужчина в символике "Солдатов Одина" попытался напасть на главу МИД Финляндии

Инцидент произошел 24 марта на предвыборном мероприятии в Вантаа.

Мужчина в символике правой антииммигрантской организации "Солдатов Одина" попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Инцидент произошел 24 марта во время предвыборного мероприятия на фермерском рынке в четвертом по величине финском городе Вантаа, пишет Yle.

Мужчину, одетого в куртку с нашивками экстремистской организации "Солдаты Одина", скрутили охранники. Как уточняет Reuters, он вряд ли был вооружен, но вел себя агресивно и угрожал министру.

Ulkoministeri Timo Soinia yritettiin lyödä yleisötilaisuudessa Vantaalla. Hyökkääjä otettiin kiinni. Tällä oli yllään Soldiers of Odin -tunnukset. pic.twitter.com/OF7GqlEqY6 — STT uutiset (@STTuutiset) March 24, 2019

Сойни в результате происшествия не пострадал и продолжил общение с избирателями.

Напомним, что 14 апреля в Финляндии пройдут парламентские выборы.

"Солдаты Одина" были созданы в 2015 году на пике европейского миграционного кризиса.

Что касается Сойни, то он в 2017 году вышел из популистской партии "Истинные финны" и сейчас представляет консервативную партию "Синее будущее", которая тоже поддерживает контроль иммиграции и защита интересов финнов в политике по отношению к Евросоюзу.