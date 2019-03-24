В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
От взрыва в киевской квартире погиб подозреваемый в убийстве водителя BlaBlaCar Познякова (обновлено)
Шведская школа: все свободны
Шведская школа: все свободны
"Нацкорпус" снова провел митинг в центре Киева (обновлено)
"Нацкорпус" снова провел митинг в центре Киева (обновлено)
У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажирами на борту
У берегов Норвегии потерпело крушение судно с 1300 пассажирами на борту
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
Пункт пропуска "Золотое" на Донбассе возобновил работу (обновлено)
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Супрун выступила за уголовную ответственность за лекарства без рецепта
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
Оружие, наркотики, около $10 млн наличными, - Луценко сообщил о наиболее результативной антинаркотической операции
ГлавнаяМир

​Мужчина в символике "Солдатов Одина" попытался напасть на главу МИД Финляндии

Инцидент произошел 24 марта на предвыборном мероприятии в Вантаа.

Мужчина в символике правой антииммигрантской организации "Солдатов Одина" попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Инцидент произошел 24 марта во время предвыборного мероприятия на фермерском рынке в четвертом по величине финском городе Вантаа, пишет Yle.

Мужчину, одетого в куртку с нашивками экстремистской организации "Солдаты Одина", скрутили охранники. Как уточняет Reuters, он вряд ли был вооружен, но вел себя агресивно и угрожал министру.

Сойни в результате происшествия не пострадал и продолжил общение с избирателями.

Напомним, что 14 апреля в Финляндии пройдут парламентские выборы.

"Солдаты Одина" были созданы в 2015 году на пике европейского миграционного кризиса.

Что касается Сойни, то он в 2017 году вышел из популистской партии "Истинные финны" и сейчас представляет консервативную партию "Синее будущее", которая тоже поддерживает контроль иммиграции и защита интересов финнов в политике по отношению к Евросоюзу. 

Тимо Сойни
Фото: EPA/UPG
Тимо Сойни

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также