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Facebook удалил более 1900 групп из России

Многие группы публиковали информацию об Украине, включая ситуацию на Донбассе и в Крыму.

Facebook удалил более 1900 групп из России
Фото: EPA/UPG

Соцсеть Facebook удалила почти две тысячи страниц, аккаунтов и групп, связанных с Россией. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности Натаниэль Гляйхер.

"Мы удалили 1907 связанных с Россией страниц в Facebook, групп и аккаунтов, занимавшихся рассылкой спама и, в небольшом количестве, скоординированной и не отвечающей правилам деятельности", - отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что речь идет о 86 страницах, 64 аккаунтах в Facebook и 1757 группах.

Группы и страницы размещали информацию по таким тематикам, как политическое положение в Украине, в том числе ситуация на востоке страны и местная политика, патриотизм, украинская армия, миграционные проблемы, коррупция; также речь шла о ситуации в Крыму.

Кроме российских групп, Facebook удалил также страницы и аккаунты, нарушавшие правила соцсети, из Ирана, Македонии и Косово.

Напомним, Натаниэль Гляйхер возглавил отдел кибербезопасности Фейсбука в январе 2018 года, после начала скандалов с утечками данных. До этого он занимался вопросами кибербезопасности в Белом доме.

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