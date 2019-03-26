Смерть свідка у справі Берлусконі Іман Фаділь: загадок все більше

Після смерті Іман Фаділь, ключового свідка у справі Берлусконі з можливого розбещування неповнолітніх, пройшло вже понад три тижні. Але загадок довкола причини цієї смерті не стає менше.

Фото: EPA/UPG Іман Фаділь під час засідання суду в Мілані, 13 листопада 2014.

Іман Фаділь - мароканська модель, яка була ключовим свідком у справі Берлусконі щодо так званої “справи Рубі”. 1 березня жінка померла у лікарні після кількох тижнів агонії. Причину смерті досі не встановлено. Водночас, довкола виникає все більше питань.

Приміром, досі не зрозуміло, чому клініка не повідомила про це ушпиталення раніше, адже Фаділь потрапила туди ще наприкінці січня?

Перебіг подій такий: з середини січня 34-річна Іман Фаділь починає скаржитися на погане самопочуття. 29 січня вона потрапляє до лікарні з блювотою. У середині лютого йдеться про отруєння: незрозуміло, чи сама пацієнтка висловлює такі побоювання, чи їй хтось каже про таку можливість. До кінця лютого Фаділь бореться з сильними болями, зрештою всі органи відмовляють і 1 березня жінка помирає. Після перших аналізів з’являється версія отруєння радіоактивними речовинами. Спеціалісти з міланської лабораторії знайшли у сечі сліди радіації важких металів. Однак, підкреслили вони тоді ж, це дані часткового аналізу, більше відповідей надійде після аутопсії.

Часткову аутопсію проводять 21 березня, вивчаючи зразки тканин печінки та нирок. Однак у них значних слідів радіоактивних речовин немає. Відтак ці зразки були відправлені до інших спеціалізованих центрів, зокрема, Дослідного Інституту Казачча поблизу Рима. Повна аутопсія проведена поки що не була. Наразі спеціалісти кажуть, що дві версії смерті — від отруєння радіоактивними речовинами або ж від мало вивченої хвороби — є рівнозначними.

Фото: EPA/UPG Сільвіо Берлусконі під час телепрограми ‘Porta a porta’, Рим, 14 лютого 2019.

У цей час адвокат Сильвіо Берлусконі, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що смерть Іман Фаділь зашкодить позиції його підзахисного під час наступних засідань, адже тепер заяви Фаділь увійдуть прямо до справи, а сторона захисту Берлусконі не зможе провести контр-допит.

Додає питань до без того заплутаної справи те, що адвокат родини Фаділь, Паоло Севезі, на днях відмовився від мандату через “непорозуміння щодо лінії слідства”. Йдеться про те, що адвокат, дізнавшись про результати дослідження зразків, сказав: “Так краще для всіх, для Іман та для її родини”. Однак за висловлюваннями рідних моделі, здається, що вони наполягають саме на версії отруєння і відтак на покаранні винних. Близький друг та родина моделі заявляють, що Іман багато разів казала їм про свої побоювання за власне життя.

“Справа Рубі” була відкрита 2010 року і отримала свою назву від прізвиська однієї з фігуранток — неповнолітньої тоді Каріми ель-Марух. Берлусконі обвинувачувався у тому, що мав інтимні відносини з неповнолітньою за гроші. Під час цього процесу почалося нове розслідування у відношенні Берлусконі за підозрою у підкупі свідків.

Фото: EPA/UPG Каріма ель-Марух (Мароканка на прізвисько Рубі ) на засіданні суду в Мілані, 04 квітня 2013.

Іман Фаділь заявляла про те, що Берлусконі та люди близькі до нього “багато разів намагалися підкупити, але в них нічого не вийшло”. Говорила модель журналістам також про те, що написала книгу, “яку поки що ніхто не хоче публікувати, видавці відмовляють, але рано чи пізно вона вийде”. Нині цей рукопис перебуває серед предметів, вилучених прокуратурою, яке веде розслідування.