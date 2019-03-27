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Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы

Он признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Суд Вильнюса заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы
Дмитри Язов во время визита в США в 1989 году
Фото: uk.wikipedia.org

Окружной суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Головатова суд заочно осудил на 12 лет лишения свободы, а Язова - на 10 лет.

Отмечается, что обвинения в "осуществленной советской агрессии" предъявлены 67 гражданам России, Беларуси и Украины. Большинство из них привлечены к суду заочно, лично перед судом предстали лишь два гражданина РФ.

94-летний Язов обвиняется в создании в конце 1990 года организованной группы из 160 военных и политических деятелей с целью захвата Литвы СССР. Согласно обвинительному акту, Язов создал организованную группу вместе с ныне покойными советскими деятелями - бывшим главой МВД СССР Борисом Пуго, председателем КГБ СССР Владимиром Крючковым, секретарем ЦК КПСС и членом Политбюро КПСС Олегом Шениным.

В обвинительном акте говорится, что, привлекая Компартию и создавая различные организации, Язов со своими соратниками поручил другим должностным лицам "подготовить план захвата власти в Литве, составить список стратегически важных объектов, подлежащих захвату, включив в него государственные органы власти и управления, объекты массовой информации, коммуникации, путей сообщения".

Согласно документу, "11 января 1991 года при реализации плана преступных деяний при помощи военных действий были начаты агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт в Литве". В документе описываются нападения в Вильнюсе и много внимания уделено захвату столичного Дома печати.

Напомним, 13 января 1991 года советские власти пытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При занятии советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи пострадали.

По делу 13 января по обвинениям в создании антигосударственных организаций и совершении прочих преступлений уже были осуждены шесть человек. Пострадавшими признаны почти 700 человек, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Россия отказалась сотрудничать с Литвой в расследовании этого дела и отклонила просьбу опросить бывшего главу СССР Михаила Горбачева.

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