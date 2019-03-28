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Венесуэла снова осталась без электричества, в стране объявлен выходной день

Предыдущий блэкаут длился почти неделю.

Венесуэла снова осталась без электричества, в стране объявлен выходной день
Фото: EPA/UPG

Четверг, 28 марта, объявлен нерабочим днем в Венесуэле из-за продолжающегося масштабного отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, пишет "Интерфакс-Украина".

"Интенсивно занимаясь восстановлением национальной энергосистемы, которая пострадала от самого серьезного теракта в истории Венесуэлы, боливарианское правительство решило приостановить трудовую и образовательную деятельность завтра, в четверг 28 марта. Мы победим!", - написал Родригес.

Второе за последнее время массовое отключение электричества было зафиксировано в ночь на вторник в Венесуэле. По данным энергетиков, оно затронуло 88% территории страны. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах.

Напомним, ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

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