Венесуэльских дипломатов высылают из Сальвадора

Канцелярия президента Сальвадора объявила о высылке всех дипломатов Венесуэлы в связи с непризнанием нынешних властей страны.

"Правительство Сальвадора высылает дипломатический корпус режима Николаса Мадуро в соответствии с заявлениями президента Найиба Букеле, в которых он говорил о непризнании правительства Мадуро", - говорится в ноте, распространенной канцелярией, передает Интерфакс.

Правительство Сальвадора дает 48 часов всему дипломатическому корпусу режима Мадуро на то, чтобы покинуть национальную территорию, отмечается в документе.

"Правительство президента Найиба Букеле признает легитимность временного президента Хуана Гуйадо, - указывается в ноте. - В ближайшем будущем сальвадорское правительство ожидает получения верительных грамот от новых представителей дипломатического корпуса Венесуэлы".

Ранее сообщалось, что Путин заверил президента Венесуэлы в поддержке и пообещал ему помощь.

Напомним, в Венесуэле уже многие месяцы продолжается борьба за власть между правительством во главе с Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. Около 50 государств признали Гуайдо. В то же время Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают Россия, Китай и Куба.

В конце апреля в Венесуэле обострилось политическое противостояние Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.