Пролетая над Китаем

Офис президента резко озаботился взаимоотношениями с Китаем. Озаботился не по своей воле: администрацию к этому подвигли. Невзирая на позитивный сигнал - о работе над контекстом будущих переговоров с Пекином, - Киев до сих пор не назначил посла в КНР, двустороннюю комиссию не сформировали, а поздравительную открытку китайскому лидеру отправили (если исходить из поста представительницы Офиса) без подписи Зеленского. В общем, пока мы пролетаем над Пекином – второй экономикой мира.

Фото: EPA/UPG

Китай на паузе

Отправившись в Азию в свой первый визит на интронизацию императора Японии, украинский Президент Владимир Зеленский пролетал над Китаем. Раньше в дипломатической практике было вполне уместным отправлять с борта самолета послание – «Пролетая над Вашей страной, хочу выразить…». Это такая формула вежливости. Хорошо, что, по крайней мере, президент Украины поздравил – как на это указал Офис – китайского лидера с годовщиной 70-летия КНР 1 октября. Впрочем, об этом стало известно публике спустя лишь месяц.

Если бы у Зеленского было к Китаю не просто формальное отношение, но практический интерес, можно было бы, например, запросить «техническую» остановку в Пекине для дозаправки самолета по дороге в Токио. С точки зрения дипломатии такой жест значил бы куда больше: можно было бы успеть переговорить даже в аэропорту с кем-либо из высоких китайских чиновников. Снова-таки, повторюсь, при наличии такого интереса. В свое время, такую дипломатическую «дозаправку» практиковал Леонид Кучма, которому так удавалось поддерживать личные отношения с китайскими руководителями - Цзяном Цзэминем и Ху Цзиньтао.

Фото: EPA/UPG Цзянь Цзэминь и Ху Цзиньтао

Президент Петр Порошенко за пять лет у власти увиделся с китайским лидером Си Цзиньпином лишь дважды, на полях международных форумов, по одному разу встретился с заместителем Председателя КНР Ван Цишанем и китайским премьером Ли Кэцяном в кулуарах экономических форумов в Давосе.

Такая форма общения была избрана потому, что Киев не получал официального приглашения на визит президента или премьера в Китай. А приглашения из Киева китайскому лидеру оставались без ответа. Обменов визитами на высшем уровне не было между Киевом и Пекином вот уже почти шесть лет. И задачей Зеленского является возобновление диалога с лидерами Китая: дабы не повторить опыт своего предшественника.

Кто и что мешает украинско-китайским отношениям

Сделать это будет сложно, тем более что в конце августа бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, находясь в Киеве, открыто предостерег Украину от сотрудничества с Китаем. Не исключено, что такие внушения делались украинским властям из Вашингтона и ранее, но никогда они не делались публично, что уже переходит границы приличия. Интересно, что на заявления Болтона немедленно отреагировал посол КНР в Украине Ду Вэй, который в исключительных случаях выступает с публичными заявлениями.

Фото: EPA/UPG Справа-налево: Президент США Дональд Трамп, советник по нацбезопасности Джон Болтон и государственный секретарь США Майк Помпео

«Китайско-украинские отношения уходят своими корнями в глубокую историю, имеют мощный фундамент и смогут выдержать любые провокации, цель которых вбить клин между двумя сторонами», – сказал китайский дипломат, намекнув, что верит в способность Украины самостоятельно решать с кем дружить, а с кем нет.

А вот со стороны украинских властей не последовало никакой реакции, как на заявление Болтона по украинско-китайским отношениям, так и на речи китайского посла. Пекину же важно видеть и понимать перспективу в отношениях с Украиной не только в сфере экономики, (а по итогам нынешнего года Китай выходит на позиции крупнейшего торгового партнера Украины), но и в плане политики.

В массовом обывательском представлении украинцев Китай сегодня предстает куда большим другом для агрессивной России. И это очевидно так. Но политикам высокого уровня нельзя не понимать, что именно война с Украиной и конфликт с Западом толкнули Кремль в объятия Китая. И теперь Россия делает все возможное, чтобы удерживать эту ситуацию в активном состоянии, причем, попутно выставляя Украину перед Китаем в невыгодном свете. Российская пропаганда в Китае работает эффективнее, чем где-либо в мире, не считая стран СНГ.

То есть получается интересная ситуация – США давят на Украину, что бы та не сотрудничала с Китаем, а Российская Федерация давит на Китай, чтобы он не помогал Украине. Но и в этой сложной обстановке Пекин никогда не отказывался сотрудничать с Киевом, не нарушал своих обязательств и принципов, например, в вопросе поддержки территориальной целостности Украины.

Естественно и то, что Пекин никогда не будет делать выбор – или Киев, или Москва. Российско-украинский конфликт поставил перед китайской дипломатией очень сложную задачу – как дружить с Киевом не испортив отношений с Москвой, и наоборот. Можно сказать, что с решением этой задачи китайские дипломаты и политики не вполне справились. Однако не стоит их в этом упрекать – они ведь исходят из своих собственных интересов. И если уж делать сравнение, то в России эти китайские интересы проявлены четко. А с Украиной им определиться сложнее.

«Забытый» Договор о дружбе с Китаем

И, кстати, сами украинцы эту задачу для Китая делают еще более сложной, поскольку Киев сам не может определиться в каком ключе хочет развивать стратегическое политическое сотрудничество с Китаем.

Фото: EPA/UPG

Вот несколько примеров. В прошлом не раз делались заявления, что Киев хотел бы видеть Китай участником процесса международных усилий и переговоров по прекращению войны на Донбассе. Но в практическом плане ничего не происходило. Видимо, потому, что сам Китай не видит своего интереса в том, чтобы каким-либо образом влиять на урегулирования конфликта, влезать в этот весь клубок проблем, где пересеклись интересы Украины, России, Европы, США. (Со Штатами у него собственных проблем хватает.)

К «Нормандскому формату» в Китае отношение достаточно критичное, но лучше него пока ничего не придумали, и т. н. Будапештский формат, куда теоретически можно было бы пригласить, например, Великобританию, США и Китай, остается под вопросом. Понятно, что такое приглашение должно поступить Пекину из Киева официально и без обтекаемых фраз.

Основой для расширения взаимодействия должен стать Договор о дружбе и сотрудничестве с Китаем, который еще в декабре 2013 году подписал Виктор Янукович. Срок его действия - 10 лет. Но у него тоже своя печальная история. Он даже был парафирован в 2014 году, но не вступил в силу из-за того, что стороны не обменялись ратификационными грамотами. Обмен ими должен происходить в ходе официального визита, но так как визитов с тех пор не было, то документ лежит под сукном. А в нем, помимо всего прочего, подтверждены обязательства Китая по гарантиям безопасности Украине.

Не появилась определенности по Китаю и в разрекламированной программе действий правительства. По словам политического директора МИД Украины Алексея Макеева: приоритеты отношений с конкретными стратегическими партнерами формулируются во внутренних документах внешнеполитического ведомства. «Все что мы видим в программе правительства дополняется четко определенными приоритетами, которые формируют в МИД на начало года», - завил дипломат. Возможно, что к началу будущего года в Киеве определяться и с кандидатурой на вакантную должность посла Украины в Китае. Во всяком случае, намёк на это дали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Фото: Сергей Анищенко Олексій Макеєв

Китай не вполне удовлетворен тем, как Украина отвечает на его потуги расширить взаимодействие в рамках известной инициативы «Один пояс, один путь», затягивает рассмотрение предложения о создании зоны свободной торговли, и совсем не интересуется глобальными проектами Пекина – такими, как построение общепланетарного «сообщества единой судьбы человечества».

Кому поручат китайское направление?

Но это все - высокие материи, о которых в Киеве не знают и даже не слышали. В правительстве Гончарука не определились даже в конкретном вопросе, кто будет курировать китайское направление. На Грушевского и Банковой не спешат назвать состав главного органа практической координации отношений двух стран – Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР.

Заседания этой комиссии должны проходить раз в два года. В прошлый раз она собиралась в декабре 2017-го в Киеве. Уже понятно, что в декабре нынешнего года (как положено) провести такое заседание будет невозможно, поскольку за прошедшие год-полтора не состоялось заседаний всех семи отраслевых подкомиссий, которые и готовят к главному заседанию межправительственной комиссии свои наработки.

С китайской стороны эту комиссию курирует один из вице-премьеров Госсовета КНР Лю Хэ. Это, между прочим, именно тот чиновник, который сейчас возглавляет китайскую делегацию на торговых переговорах с США.

Соглашением между двумя странами предусмотрено, что с украинской стороны должен быть чиновник не ниже рангом чем китайский, то есть, заместитель главы правительства. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба? Едва ли. Его сфера ответственности лежит в противоположной от Китая стороне. Остается только Михаил Федоров – вице-премьер министр цифровой трансформации Украины.

Эта кандидатура вполне вероятна, если сам Федоров примет для себя такой «челендж». Но сразу хотелось бы предупредить (и это без обид), что 28-летний чиновник, которого премьер Гончарук пригласил на должность сообщением в Facebook, в глазах 67-летнего визави, который десятки лет является одним из ключевых советников китайского руководства в сфере экономических реформ, ученным-экономистом, будет выглядеть как… студент.

Фото: Lb.ua

Уж чему-чему, а как раз цифровой трансформации у Китая нашему вице-премьеру точно можно поучиться. Однако китайско-украинские отношения охватывают куда более широкие сферы – подкомиссий по сотрудничеству с Китаем семь, и на каждую из них нужен еще чиновник из профильного министерства – обычно это заместитель министра.

Эти назначения еще также не согласованы, а после ликвидации аграрного ведомства в нынешнем составе Кабмина сразу две важнейшие подкомиссии с китайцами (торговая и сельскохозяйственная) оказываются в зоне ответственности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова.

Уже давно украинские власти отмахиваются от идеи, которую им неоднократно предлагали эксперты по Китаю, в том числе из Национального института стратегических исследований. Согласно этому предложению, в каждом ключевом министерстве должен быть специалист или советник по работе с Китаем, желательно владеющий китайским языком.

Но в украинских верхах считали это непозволительной роскошью. Однако с Китаем в мире все работают именно так. Для китайцев это было бы очень удобно – понимать, с кем в каждом конкретном случае и в каждом ведомстве решать проблемы и обсуждать практические вопросы.

Другой вариант (который, кстати, прописан в двусторонних документах) - создать постоянно действующий Секретариат межправительственной комиссии по сотрудничеству с Китаем, который может работать при МИДе или Минэкономики.

Главное, чтобы работа с Китаем была системной и постоянной, скоординированной: с привлечением людей с жизненным опытом и с опытом работы в Китае, представителей экспертного сообщества, которые смогут объяснить чиновникам и руководителям государства, как в очередной раз не «пролететь» мимо Китая.