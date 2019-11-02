Погибшие мигранты, обнаруженные в грузовике около Лондона, были не китайцами, а вьетнамцами

39 погибших мигрантов, тела которых обнаружили в грузовике в Великобритании, были гражданами Вьетнама, а не китайцами, как считали до сих пор. Об этом сообщила полиция графства Эссекс.

"Сейчас мы уверены, что погибшие были гражданами Вьетнама, мы связались с вьетнамским правительством. Мы также связались непосредственно с семьями во Вьетнаме и Великобритании, мы считаем, что нашли семьи тех, чей путь завершился трагедией на нашей земле", - говорится в заявлении полиции.

В то же время правоохранители добавили, что пока не могут назвать имен жертв, поскольку для этого необходимо официальное заявление главного коронера Великобритании.

Напомним, 23 октября около Лондона обнаружили грузовик с 39 телами. Люди находились в рефрижераторе и, скорее всего, замерзли насмерть. Оказалось, что грузовик принадлежит ирландской компании Global Trailer Rentals Ltd (GTR). Сначала считали, что погибшие были гражданами Китая.

Полиция арестовала 23-летнего водителя грузовика Мо Робинсона. Ему предъявлено 41 обвинение, включая 39 обвинений в непредумышленном убийстве, сговоре с целью торговли людьми и сговоре с целью содействия нелегальной миграции.

Позже полиция задержала еще двух подозреваемых: 38-летнего мужчину и женщину из города Уоррингтон. Их арестовали по подозрению в сговоре с целью нелегального ввоза и торговли людьми и непредумышленном убийстве 39 человек.