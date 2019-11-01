Иран призвал США вернуться к ядерной сделке

США должны вернуться к соглашению, заключенному в 2015 году между Ираном и крупнейшими мировыми державами.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, передает Голос Америки.

По мнению главы МИД Ирана, новые санкции США, введенные в отношении Тегерана, продемонстрировали "провал политики Вашингтона".

"…США следует отказаться от провальной политики и вернуться к #JCPOA (Ядерное соглашение 2015 года)", - написал Зариф в Твиттере.

Соединенные Штаты, которые вышли из соглашения в прошлом году и ввели санкции против Ирана, 31 октября объявили о санкциях против строительного и торгового секторов Ирана за сотрудничество с оборонными и ядерными программами.

Зариф назвал новые санкции "экономическим терроризмом" и демонстрацией провала политики "максимального давления" на Иран.

"Иранцев никогда не удастся запугать", - написал министр.

Напомним, 26 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Иран начал обогащение урана в высокотехнологичных центрифугах, что является нарушением "ядерной сделки", заключенной Тегераном в 2015 году с ведущими мировыми государствами.

В свою очередь, Иран заявил, что вернется к ядерной сделке при условии, если Вашингтон выплатит Тегерану $50 млрд в качестве компенсации ущерба от санкций.