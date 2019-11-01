США заявили о причастности российских троллей к беспорядкам в Чили

Женщина в маске Пиньеры на акции протеста в столице Чили

Госдепартамент США заявил, что российская "фабрика троллей" причастна к массовым беспорядкам в Чили. Об этом сказано в заявлении представителя Госдепа, передает Reuters.

Ведомство отметило, что зафиксировало явные признаки, что люди воспользовались беспорядками в Чили и влияли на эту ситуацию через соцсети.

"Мы видели признаки активности России в поддержку отрицательного результата обсуждения", - отметил чиновник.

Он подчеркнул, что иностранное вмешательство - не единственная причина беспорядков, однако Россия "стремилась усилить разногласия, разжечь конфликт и помешать проведению демократических выборов".

Напомним, 31 октября сообщалось, что Facebook заблокировал три российских "фабрики троллей", действующих против Африки.

В Эквадоре также предположили, что в призывах к протестам может быть замешана Россия. Для заявлений против правительства в соцсетях использовались IP-адреса из РФ.

Кроме того, 22 сентября Facebook удалил ряд учетных записей в Instagram, которые усиливали вражду перед президентскими выборами США, а их пользователи выдавали себя за американцев, хотя происходили из РФ.