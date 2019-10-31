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Боевики ИГИЛ подтвердили смерть своего главаря и выбрали нового

Преемником аль-Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хахими аль-Кураши.

Боевики ИГИЛ подтвердили смерть своего главаря и выбрали нового
Фото: interfax.ru

Боевики "Исламского государства" (ИГИЛ) подтвердили смерть своего главаря Абу Бакра аль-Багдади и заявили о том, что избрали нового лидера.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что преемником Багдади стал Абу Ибрагим аль-Хахими аль-Кураши.

Боевики сообщили об избрании нового главаря в аудиообращении через пропагандистское агенство AMAQ.

Напомним, о гибели аль-Багдади стало известно 27 октября.

"Багдади был больным и безнравственным человеком. Он был убит жестоким образом: он убегал как трус. Он умер как собака, как трус. Мир стал значительно безопаснее", - заявил президент США Дональд Трамп, объявляя о ликвидации террориста.

Позже Пентагон опубликовал кадры спецоперации по ликвидации аль-Багдади и предостерег исламистов от "акта возмездия".

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