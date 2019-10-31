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В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

Арест счетов направлен на избежание их отчуждения.

В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка
Фото: EPA/UPG

Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка, который в июне сбежал из страны. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру Молдовы. 

«Влад Плахотнюк обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения», - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.

Напомним, что в течение июня 2019 года в Молдове произошла смена власти.

 

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и тайно выехал их страны. По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США.

29 октября сообщалось, что Молдова объявила Плахотнюка в международный розыск.

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