В Молдове арестовали активы олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура Молдовы наложила арест на банковские счета и активы бывшего лидера Демократической партии, олигарха Влада Плахотнюка, который в июне сбежал из страны. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на антикоррупционную прокуратуру Молдовы.

«Влад Плахотнюк обвиняется в отмывании средств в особо крупных размерах, а арест его счетов и активов направлен на то, чтобы избежать их отчуждения», - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, общая сумма арестованного немного превышает $3 млн.

Напомним, что в течение июня 2019 года в Молдове произошла смена власти.

Плахотнюк покинул пост лидера Демократической партии после ухода в оппозицию и тайно выехал их страны. По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США.

29 октября сообщалось, что Молдова объявила Плахотнюка в международный розыск.