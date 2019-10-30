Россия готовится к испытаниям новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

Всего планируется провести не менее пяти пусков.

Россия готовится в 2020 году начать испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат".

Об этом пишет газета "Ведомости".

По информации издания, первые пуски ракеты с боевой частью-макетом пройдут из шахтной установки на космодроме "Плесецк" по полигону Кура на Камчатке. Всего планируется провести не менее пяти пусков.

По данным собеседника газеты, этот ракетный комплекс будет поставлен на вооружение в 2021 году при условии соответствия требуемым характеристикам.

МБР "Сармат" - одна из главных военных новинок, необходимых для стратегического ядерного паритета с США, отмечает газета.

Российский президент Владимир Путин в 2018 году в послании парламенту назвал ракету очень грозным оружием: у новой системы ограничений по дальности практически нет - она способна атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, и даже перспективные системы противоракетной обороны ей не помеха.

Ракета "Сармат" должна заменить ракеты "Воеводы" разработки украинского КБ "Южное", стоящие на вооружении России еще с советским времен.