Свидетель рассказал о важных пропусках в расшифровке разговора Трампа и Зеленского

Сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман, который 29 октября десять часов давал показания в Палате представителей по делу об импичменте Дональда Трампа, рассказал о пропусках в обнародованной стенограмме телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Об этом пишет The New York Times. Эту информацию также подтвердили в The Wall Street Journal

По словам Виндмана, который слышал разговор, там опущены важные слова и фразы. Пропуски включают в себя утверждение Трампа о том, что с Джо Байденом обсуждались вопросы коррупции, и явное упоминание Зеленским энергетической компании Burisma, в совете директоров которой работал сына Байдена Хантера.

Виндман рассказал, что предлагал внести это в стенограмму беседы, которую опубликовал Белый дом. Часть его правок учли, но эти две были отвергнуты.

Расшифровка разговора Трампа и Зеленского, которую обнародовал Белый дом, была не дословной, а составленной на основе записей тех сотрудников спецслужб и членов Совета Нацбезопасности США, которые присутствовали во время разговора. Дословная стенограмма, по данным осведомителя из ЦРУ, содержится на закрытом сервере со сверхсекретными документами.

Напомним, что Александр Виндман - уроженец Киева, его с братьями в детстве увез в США отец. Сейчас он считается главным экспертом по Украине в Белом доме.

Виндман стал первым свидетелем, который слышал ставший скандальным телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Содержание переговоров настолько возмутило офицера, что он дважды обратился с официальной жалобой к главному юридическому консультанту Джону Эйзенбергу. После этого, нарушив запрет, введенный Белым домом для действующих сотрудников адмистрации, Виндман согласился выступить на закрытом заседании трех комитетов конгресса в рамках слушаний об имичменте президента США.