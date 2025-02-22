ЗМІ: Зеленський не готовий підписати угоду зі США про копалини

Президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить «низку проблемних питань» у проєкті угоди, пише Sky News.
Спершу президент США Дональд Трамп заявив, що угода близька до укладення. Він вимагає від України угоду про доступ до природних ресурсів в обмін на зброю.
Натомість джерело видання зазначило, що Зеленський не готовий підписати документ, бо є «низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її ухвалити». Ідеться про те, що документ не відображає партнерства і містять лише односторонні зобов'язання України.
З боку США радник із національної безпеки США Майк Волц заявив цього тижня, що домовленостей вдасться досягнути.
- Цього місяця Україну відвідав глава Мінфіну США Скотт Бессент і привіз чернетку угоди щодо рідкісноземельних металів. Штати хотіли отримати у власність 50% сировини як компенсацію за допомогу у війні. Володимир Зеленський не погодився йти на такий крок і угоду не підписав.
- Опісля документ доопрацювали і передали американцям на Мюнхенській безпековій конференції.
- Згодом Зеленський розповів, що американські пропозиції стосовно доступу до українських цінних корисних копалин були чіткими лише в одному – в отриманні половини українських ресурсів, які перерахували в документі. Натомість нічого не йшлося про гарантії безпеки.
- Днями стало відомо, що у знову виправленому тексті угоди внесли «суттєві покращення» і документ відповідає українському законодавству. Деякі статті, зокрема, що угода перебуває під юрисдикцією суду Нью-Йорка, були видалені.
- Станом на вечір 21 лютого чиновники від США та України вели переговори щодо документа, намагаючись зупинити погіршення відносин між обома державами. Спецпредставник США Кіт Келлог на той момент перебував у Києві, де зустрічався із помічниками українського президента.