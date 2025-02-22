ЗМІ: Зеленський не готовий підписати угоду зі США про копалини

Документ недосконалий: він містить лише односторонні зобов’язання для нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський не готовий підписати зі США угоду про корисні копалини, оскільки українська сторона бачить «низку проблемних питань» у проєкті угоди, пише Sky News.

Спершу президент США Дональд Трамп заявив, що угода близька до укладення. Він вимагає від України угоду про доступ до природних ресурсів в обмін на зброю.

Натомість джерело видання зазначило, що Зеленський не готовий підписати документ, бо є «низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий її ухвалити». Ідеться про те, що документ не відображає партнерства і містять лише односторонні зобов'язання України.

З боку США радник із національної безпеки США Майк Волц заявив цього тижня, що домовленостей вдасться досягнути.