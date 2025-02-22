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Сибіга: основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю

Росія почала цю війну і намагається силою змінити кордони.

Сибіга: основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю
міністр закордонних справ Андрій Сибіга
Фото: Олександр Ратушняк

Очільник МЗС України заявив, що основними причинами російської агресії є бажання Путіна знищити українську націю та українську державність. 

Про це Андрій Сибіга написав у мережі "Х".

"Основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю — мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому Росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини", — ідеться у повідомленні.

  • Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.
  • Напередодні з'явилася інформація, що Сполучені Штати вперше відмовилися стати співавтором проєкту резолюції ООН із засудженням російської агресії та підтримкою України. 
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