Сибіга: основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та бажання знищити українську націю

Росія почала цю війну і намагається силою змінити кордони.

Очільник МЗС України заявив, що основними причинами російської агресії є бажання Путіна знищити українську націю та українську державність.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі "Х".

"Основними причинами цієї війни є заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю — мета геноциду, яку підтримують росіяни. Тому Росія почала цю війну, чинить безчинства, намагається силою змінити кордони. Тож так, давайте усунемо основні причини", — ідеться у повідомленні.

The root causes of this war are Putin's denial of Ukraine's right to exist and his wish to destroy our nation—a genocidal goal backed by Russians. This is why Russia started this war, commits atrocities, and tries to change borders by force. So yes, let’s remove the root causes. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 22, 2025