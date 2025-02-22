Головне за ніч та ранок суботи, 22 лютого: атака БпЛА на Київщину, 90 боєзіткнень, ситуація на ЧАЕС

Нічна повітряна атака, 90 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, чергова успішна спецоперація СБУ.

У ніч на 22 лютого російська окупаційна армія завдала удару безпілотниками по Київській області.

За інформацією ДСНС Київщини, станом на ранок було пошкоджено приватний житловий будинок, приміщення дитячого садочка, навчального закладу, магазину, а також 6 автомобілів.

“Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Бориспільському районі на залізничному переїзді загинув 60-річний чоловік. Смерть настала до прибуття медиків”, - йдеться у повідомленні пресслужби Київської ОВА.

Також внаслідок російської атаки в районі горіло складське приміщення, було пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, розташованих поруч.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 90 боїв, третина з них (29) – на Покровському напрямку

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 437 обстрілів, три із них - з РСЗВ. Українські захисники відбили 15 штурмових дій загарбників.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійських засоби противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1140 окупантів, 15 танків. Від початку вторгнення РФ втратила близько 866 000 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили ППО збили 82 російських "шахеди" зі 162.

75 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Дрони СБУ знеструмили та зупинили роботу нафтоперекачувальної станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомляє поінформоване джерело LB.ua в СБУ.

Ця станція є однією з ключових для транспортування нафти на Кубані: через неї йде постачання на Афіпський та Ільский НПЗ.

"Це вже восьма з початку року успішна спецоперація СБУ по ураженню нафтопереробних та нафтоперекачувальних потужностей рф. Кожна така "бавовна" приносить багатомільйонні збитки рф та ускладнює забезпечення російської армії паливом", — каже співрозмовник.

Більше інформації – в новині.

На Чорнобильській АЕС рятувальники проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття. Триває гасіння одного осередку тління, інформує ДСНС України.

"Станом на 22 лютого рятувальники-верхолази ДСНС проводять роботи щодо часткового розкривання конструкцій укриття та ліквідації одного осередку тління з північної сторони арки", — інформують в ДСНС.

У ДСНС додають: радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає.

Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет звільнили ключових командувачів американської армії. Ідеться про голову Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону Брауна та очільника військово-морських сил Лізу Франкетті, пише The Washington Post.

Докладніше – в новині.

Сполучені Штати зареєстрували у Генеральній асамблеї ООН проєкт резолюції до річниці вторгнення Росії в Україну, в якому відсутнє слово "війна", а також немає вказівки на агресора.

Як пише Reuters, у тексті висловлюється жаль щодо втрат життів у "російсько-українському конфлікті". Документ містить нагадування, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру та безпеки та мирне вирішення диспутів", а також заклик "швидко покінчити з конфліктом та встановити тривалий мир між Росією та Україною".

Коротка резолюція, яка складається усього з трьох абзаців, у понеділок фактично конкуруватиме за ухвалення з версією, запропонованою Україною та країнами ЄС, де чітко йдеться про російські злочини проти міжнародного права.

Подробиці – в новині.

Президент США Дональд Трамп вчергове запевнив, що Росія хоче укласти угоду щодо припинення війни в Україні, повідомляє Sky News.

За його словами, переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Крім того, виступаючи під час приведення до присяги свого нового міністра торгівлі, Трамп сказав ЗМІ, що Володимиру Путіну та Володимиру Зеленському потрібно працювати разом.

Також президент США додав, що угода щодо корисних копалин з Україною є близькою.

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