ЗМІ: Трамп звільнив голову Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону

Головний адмірал ВМС США і старший генерал ВПС також були звільнені.

Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Піт Гегсет звільнили ключових командувачів американської армії. Ідеться про голову Об’єднаного комітету начальників штабів Пентагону Брауна та очільника військово-морських сил Лізу Франкетті.

Про це пише The Washington Post.

У соціальних мережах президент Дональд Трамп заявив, що звільняє голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна-молодшого та зробить незвичайний крок, вибравши маловідомого тризіркового офіцера у відставці, генерал-лейтенанта Дена "Разіна" Кейна наступним головою.

Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про звільнення очільника військово-морських сил, адмірала Лізи Франкетті і генерала Джеймса Слайфа, високопоставленого офіцера ВПС.

"Ми призначаємо нове військове керівництво, яке зосередиться своїй основній місії стримування, боротьби та перемоги у війнах", — сказав Гегсет.

Очікується, що віце-голова Об’єднаного комітету начальників штабів адмірал Крістофер Грейді виконуватиме обов’язки тимчасового голови, поки не затвердять Кейна.

Відомо, що Гегсет розкритикував старших офіцерів поіменно, зокрема генерала Брауна, який, за його словами, був надмірно зосереджений на питаннях різноманітності. Міністр оборони США також розкритикував Франкетті, заявивши, що її обрали на керівний пост через стать.

Один із відомих чотиризіркових генералів у відставці висловив серйозне занепокоєння з приводу звільнення Чарльза Брауна. Він заявив, що це "сумно політично і трагічно для нашої нації".