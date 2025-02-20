ЗМІ: очільник Пентагону може звільнити топвійськових з антитрампівською позицією

Йдеться, зокрема, про тих, хто працював над просуванням програм різноманітності, рівності та інклюзивності (Diversity, Equality and Inclusion чи DEI).

Міністр оборони Піт Хегсет розглядає можливість звільнення чи усунення генералів та старших офіцерів вже цього тижня, повідомляють ABCNews з посиланням на низку офіційних осіб США та Конгресу.

Йдеться про топвійськвих, які працювали над просуванням програм різноманітності, рівності та інклюзивності (Diversity, Equality and Inclusion чи DEI).

Список вже поширили на Капітолійському пагорбі, повідомили джерела.

“…будь-який генерал, який був залучений ‒ генерал, адмірал, хто завгодно ‒ хто був залучений до “cвідомого” DEI ‒ має піти”, ‒ підкреслив Хегсет.

Хегсет за кілька днів до того, як президент Дональд Трамп висунув його на посаду голови Міністерства оборони, заявив, що “свідомих чиновників”, необхідно “викорінювати” з Міністерства оборони. За його тодішніми слова, передусім потрібно звільнити голову Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльза Брауна. Водночас стосунки між Хегсетом і Брауном з того часу нібито потеплішали і тому невідомо, чи заява міністра є актуальною.

Також кілька посадовців повідомили раніше телеканалу, що Пентагон подав до Управління персоналом адміністрації Трампа окремий список своїх співробітників, які пройшли випробувальний термін, і яких можна було звільнити. Разом з тим передали і прохання залишити на роботі “певні офіси та персонал”. Зазначається, що під виняток потраплять критично важливі посади, також враховується статус ветерана та партнера військового.