Російська армія знову атакувала Костянтинівку. Є жертви

Російська армія атакувала місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу щонайменше 2 людини загинули, четверо ззнали поранень.

Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває", — каже глава ОВА.

За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок.