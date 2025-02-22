Російська армія знову атакувала Костянтинівку. Є жертви

Російська армія атакувала місто Костянтинівка на Донеччині. Унаслідок ворожого обстрілу щонайменше 2 людини загинули, четверо ззнали поранень.
Про це інформує очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Місто зазнало численних авіаударів сьогодні зранку. Під розвалинами будинків ще можуть перебувати люди, пошукова операція триває", — каже глава ОВА.
За попередніми оцінками, пошкоджено 10 багатоповерхівок, 21 приватний будинок, 3 промислові приміщення, крамницю, 16 гаражів, 2 лінії електропередач, 2 газогони і 9 автівок.
- Упродовж доби російська армія продовжила обстрілювати Донецьку область. Унаслідок російського терору загинули дві людини, 12 цивільних зазнали поранень.