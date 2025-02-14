Суспільне: Україна доопрацювала драфт меморандуму з американцями про рідкісноземельні елементи і передала його США

За даними Суспільного, Україна доопрацювала драфт угоди зі США стосовно рідкісноземельних матеріалів і вже передала його американській стороні. Про це журналістам повідомили в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки. За словами співрозмовника, український президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп під час телефонної розмови цього тижня домовилися про доопрацювання проєкту меморандуму.
Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення.
"Під час телефонної розмови у середу Зеленський та Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям на Мюнхенській конференції. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб із ним попрацювати", – сказав співрозмовник.
Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів на суму в $500 млрд. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.
- Україна, як відомо, двічі відкладала укладення угоди про співпрацю зі США у сфері видобутку корисних копалин. Ймовірно, це зробили для того, щоб дати можливість Трампу представити таку угоду як свою заслугу.
- Опісля канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі і наголосив, що "ці ресурси країни нам слід би використати для фінансування всього того, що знадобиться після війни".
- За даними української приватної інвесткомпанії Horizon Capital, Україна має родовища 20 найважливіших мінералів, таких як кобальт і графіт, їх запаси оцінюються в 11,5 трлн доларів. Зокрема, у нашій державі є близько третини розвіданих запасів літію в Європі – це основний матеріал для акумуляторних батарей, а, отже, він може бути цікавим для бізнесу Ілона Маска з виробництва електромобілів.
- 4 лютого Зеленський заявив, що Україна готова до співпраці з партнерами у питанні їхніх інвестицій у корисні копалини, і додав, що це питання обговорював із Трампом у вересні 2024-го.
- Також Володимир Зеленський заявив, що хоче, аби Україна постачала США рідкісноземельні метали та інші мінерали в обмін на фінансову підтримку у війні.