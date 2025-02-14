Суспільне: Україна доопрацювала драфт меморандуму з американцями про рідкісноземельні елементи і передала його США

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року.

За даними Суспільного, Україна доопрацювала драфт угоди зі США стосовно рідкісноземельних матеріалів і вже передала його американській стороні. Про це журналістам повідомили в українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки. За словами співрозмовника, український президент Володимир Зеленський та його американський колега Дональд Трамп під час телефонної розмови цього тижня домовилися про доопрацювання проєкту меморандуму.

Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент. Документ українська сторона не підписала, натомість взяла його для вивчення.

"Під час телефонної розмови у середу Зеленський та Трамп домовилися, що Україна допрацює проєкт меморандуму щодо партнерства і передасть його американцям на Мюнхенській конференції. Україна передала документ і американська сторона попросила час до 17:00 пʼятниці, щоб із ним попрацювати", – сказав співрозмовник.

Дональд Трамп говорив, що хоче укласти з Україною угоду стосовно доступу до рідкісноземельних елементів на суму в $500 млрд. Це має бути компенсацією за допомогу, надану американцями.