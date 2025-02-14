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Адміністрація Трампа готує скорочення персоналу посольств США

Звільненню підлягають 10% як американців, так і місцевих працівників.

Адміністрація Трампа готує скорочення персоналу посольств США
Посольство США у Києві
Фото: visaglobal.com.ua

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що Білий дім дав вказівку посольствам Сполучених Штатів по всьому світу підготувати списки персоналу для проведення скорочень, які зачеплять як громадян США, так і працівників на місцях.

У спробі реформувати дипломатичний корпус адміністрація Дональда Трампа має намір звільнити 10% американських співробітників посольств, які перебувають за кордоном у постійному відрядженні, а також 10% працівників, що були найняті на роботу з місцевого населення. 

Як стверджують ЗМІ, переліки всіх співробітників та пропозиції щодо звільнень у посольствах мають надійти до Державного департаменту США у п'ятницю, 14 лютого. Раніше Дональд Трамп підписав виконавчий указ, відповідно до якого очільник відомства Марко Рубіо повинен "залучати у вигляді робочої сили виключно патріотів для найефективнішого провадження державної політики у сфері закордонних справ".   

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