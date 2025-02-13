Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
Голова штабу Антитерористичного центру СБУ виявився агентом ФСБ: Малюк розповів про затримання (оновлено)
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
Агентом ФСБ у штабі Антитерористичного центру СБУ виявився полковник Козюра. Що про нього відомо
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
“Ви не із Західної України?”: патріарх Кирило присоромив священника через слова, що церква не має займатись “патріотизмом”
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Джерела: санкції проти Коломойського впровадили за поданням СБУ, проти Порошенка – уряду
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Олексій Антипович, група «Рейтинг»: «30 % українців холодно ставляться до тих, хто виїхав за кордон»
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
Удар по родовищах газу і морози. Ситуація в енергетиці значно погіршилася
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
«Ми не будемо платити нуль», — інтерв'ю з головою НСЗУ Наталією Гусак. Частина 1, про сімейну медицину
ГоловнаСвіт

Сенат затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я США

За кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого проголосували 52 сенатори, проти - 48.

Сенат затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я США
Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Сенат проголосував за затвердження Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаді секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

Про це повідомляє CNN.

За кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого проголосували 52 сенатори, проти - 48. Єдиний республіканець, який не підтримав його кандидатуру - екслідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл, який переніс поліомієліт.

Раніше республіканці в Сенаті затвердили список спірних кандидатів, до якого увійшли Кеннеді, Піт Хегсет як міністр оборони та Тулсі Габбард як директорка Національної розвідки.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США, яке очолить Кеннеді, складається з низки ключових федеральних агенцій охорони здоров'я, включаючи Управління з контролю за продуктами й ліками, Національні інститути здоров'я, Центри медичної допомоги та медичної допомоги, а також Центри контролю та профілактики захворювань.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies