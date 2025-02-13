Сенат затвердив Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров'я США

За кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого проголосували 52 сенатори, проти - 48.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший говорить про екологічні проблеми під час конференції EarthX у Далласі, Техас, США, 24 квітня 2024 р.

Сенат проголосував за затвердження Роберта Ф. Кеннеді-молодшого на посаді секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб.

Про це повідомляє CNN.

За кандидатуру Роберта Кеннеді-молодшого проголосували 52 сенатори, проти - 48. Єдиний республіканець, який не підтримав його кандидатуру - екслідер Республіканської партії в Сенаті Мітч Макконнелл, який переніс поліомієліт.

Раніше республіканці в Сенаті затвердили список спірних кандидатів, до якого увійшли Кеннеді, Піт Хегсет як міністр оборони та Тулсі Габбард як директорка Національної розвідки.

Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США, яке очолить Кеннеді, складається з низки ключових федеральних агенцій охорони здоров'я, включаючи Управління з контролю за продуктами й ліками, Національні інститути здоров'я, Центри медичної допомоги та медичної допомоги, а також Центри контролю та профілактики захворювань.