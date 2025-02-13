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Санду про заліт російських дронів: у нас немає можливості захиститися від таких загроз

Молдова продовжить зміцнювати партнерські відносини з європейськими країнами та модернізувати Національну армію, щоб країна змогла забезпечити безпеку своїх громадян.

Санду про заліт російських дронів: у нас немає можливості захиститися від таких загроз
Президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Проліт російських дронів через повітряний простір Молдови — серйозна загроза національній безпеці країни. Про це 13 лютого заявила президент Молдови Мая Санду, після того, як ще два російські безпілотники впали і вибухнули на півдні країни, передає NewsMaker. 

У цьому контексті Майя Санду знову наголосила на прихильності Кишинева до зміцнення партнерства з європейськими країнами та модернізації Національної армії для забезпечення безпеки громадян.

“Молдова ні на кого не нападала, не претендувала на чужі території та не вступала у конфлікти з іншими державами. Наша нейтральність закріплена у Конституції. Ми завжди виступали за мир і робили все можливе для його збереження. Проте російські дрони та бомби вже падають та вибухають у наших селах. І ми маємо визнати: у нас поки що немає достатніх можливостей, щоб захиститися від таких загроз”, – заявила Санду.

Вона зазначила, що небезпечним є не тільки те, що це відбувається, але й те, що деякі політики відкрито заявляють: нам не потрібно вміти захищатися, а країна має залишатися слабкою та вразливою перед подібними викликами.

“Ми продовжимо зміцнювати партнерські відносини з європейськими країнами та модернізувати Національну армію, щоб Молдова змогла забезпечити безпеку своїх громадян. Справжня нейтральність – це не слабкість, а здатність захистити свою територію та свій народ”, – заявила Санду.

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