Причиною вибуху міг бути газ.

Унаслідок ймовірного вибуху газу у торговельному центрі у Тайвані загинули щонайменше чотири людини та 26 отримали поранення, пише Reuters.

Смертельний інцидент стався вчора в центральному місті Тайчжун на 12-му поверсі будівлі. Унаслідок ТЦ зазнав пошкоджень з дев'ятого поверху вгору, йдеться в повідомленні пожежної служби.

Двоє загиблих і п'ятеро поранених були туристами з Макао.

На 12-му поверсі розташований фуд-корт, закритий зараз через ремонт. Один із постраждалих перебуває в реанімації лікарні, повідомили у місцевому міністерстві охорони здоров’я.

Президент Тайваню Лай Цінде закликав якнайшвидше встановити причину вибуху.

Фото: EPA/UPG