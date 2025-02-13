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У Тайвані через вибух у торговельному центрі загинуло 4 людини, 26 отримали поранення

Причиною вибуху міг бути газ.

У Тайвані через вибух у торговельному центрі загинуло 4 людини, 26 отримали поранення
Фото: EPA/UPG

Унаслідок ймовірного вибуху газу у торговельному центрі у Тайвані загинули щонайменше чотири людини та 26 отримали поранення, пише Reuters.

Смертельний інцидент стався вчора в центральному місті Тайчжун на 12-му поверсі будівлі. Унаслідок ТЦ зазнав пошкоджень з дев'ятого поверху вгору, йдеться в повідомленні пожежної служби.

Двоє загиблих і п'ятеро поранених були туристами з Макао.

На 12-му поверсі розташований фуд-корт, закритий зараз через ремонт. Один із постраждалих перебуває в реанімації лікарні, повідомили у місцевому міністерстві охорони здоров’я.

Президент Тайваню Лай Цінде закликав якнайшвидше встановити причину вибуху.

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Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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