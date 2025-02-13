У Франції чоловік підірвав людей у барі гранатою

Поліція не вважає, що інцидент варто кваліфікувати як теракт.

У місті Гренобль на південному сході Франції чоловік зайшов до бару та кинув гранату, після чого швидко залишив приміщення. Боєприпас за лічені секунди здетонував.

Як пише The Guardian, внаслідок вибуху травм зазнали 12 відвідувачів, шестеро людей перебувають у критичному стані.

Поліція повідомила, що зловмисник мав при собі зброю, схожу на автомат Калашникова, проте нею не скористався. Його особу та мотив нападу наразі встановлюють.

Попри характер злочину та кількість постраждалих, правоохоронці поки не вважають, що інцидент варто називати терактом.