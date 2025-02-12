У Франції знову не змогли виголосити вотум недовіри уряду

Французька Національна асамблея відхилила третю пропозицію оголосити вотум недовіри уряду Франсуа Байру.
Про це повідомляє Le Figaro.
За вотум недовіри проголосував 121 парламентар з 289 необхідних.
Тепер текст бюджету буде переданий до Сенату, де уряд сподівається на затвердження без змін верхньою палатою 17 і 18 лютого.
Початковий проєкт бюджету 2025 року передбачав дефіцит у 16 млрд євро, але уряд був змушений передбачити дефіцит приблизно в 23 млрд євро.
Ультраліві намагались декілька разів оголосити вотум недовіри уряду Байру через ухвалений за спецпроцедурою в обхід парламенту бюджет на 2025 рік.
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Раніше схожа ситуація склалася довкола уряду Мішеля Барньє – він теж тоді вирішив в обхід парламенту затвердити бюджет.
- Опісля ультраправі та ліві члени парламенту Франції об’єднали зусилля, щоб підтримати вотум недовіри прем’єр-міністру.