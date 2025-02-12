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У Франції знову не змогли виголосити вотум недовіри уряду

За вотум недовіри проголосував 121 парламентар з 289 необхідних.

У Франції знову не змогли виголосити вотум недовіри уряду
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Французька Національна асамблея відхилила третю пропозицію оголосити вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Про це повідомляє Le Figaro.

За вотум недовіри проголосував 121 парламентар з 289 необхідних.

Тепер текст бюджету буде переданий до Сенату, де уряд сподівається на затвердження без змін верхньою палатою 17 і 18 лютого.

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Початковий проєкт бюджету 2025 року передбачав дефіцит у 16 млрд євро, але уряд був змушений передбачити дефіцит приблизно в 23 млрд євро.

Ультраліві намагались декілька разів оголосити вотум недовіри уряду Байру через ухвалений за спецпроцедурою в обхід парламенту бюджет на 2025 рік.

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