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Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту та судноплавства

Тимчасово виконуватиме обов'язки голови Микола Кравчук. 

Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту та судноплавства
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очолює засідання кабміну
Фото: kmu.gov.ua

Сьогодні, 11 лютого, Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – зазначив він. 

Також додав, що тимчасово виконуватиме обов’язки голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Микола Миколайович Кравчук. 

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