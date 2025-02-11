Уряд звільнив голову Держслужби водного транспорту та судноплавства

Сьогодні, 11 лютого, Кабінет міністрів України звільнив Євгенія Ігнатенка з посади голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Ігнатенка Євгенія Олександровича з посади Голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України", – зазначив він.
Також додав, що тимчасово виконуватиме обов’язки голови Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України на Микола Миколайович Кравчук.