Міністру оборони Рустему Умєрову призначили двох нових заступників – професійних військових

Колишнього спецуповноваженого президента України з питань міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони, генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка призначили заступником міністра оборони України. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на сьогоднішньому засіданні, повідомив уряд у Telegram.

Окрім нього, заступником міністра оборони призначили Валерія Чуркіна, також професійного військового. Він був командиром Центру масштабування технологічних рішень при Збройних Силах.

Це був найбільший IT-підрозділ української армії, який працював над сотнею проєктів. Станом на жовтень 2024 Чуркін мав звання капітана, писав Forbes.

До того він командував взводом, а потім був заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи. Валерій Чуркін, за інформацією Руху Чесно, в 2020 балотувався до Київської міської ради від Демократичної сокири, але не був обраний.

Рустем Умєров, коментуючи призначення, сказав, що вони відбулися за його поданням.

Фото: Рустем Умєров у Facebook Євген Мойсюк

Мойсюка міністр назвав одним із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовим командиром. Його зона відповідальності на новій посаді – розвиток та генерація Сил оборони, зокрема мобілізаційні процеси та підготовка воїнів.

Про капітана Валерія Чуркіна Умєров сказав, що він офіцер, учасник бойових дій, який долучився до лав ЗСУ в перші дні повномаштабного вторгнення. На посаді заступника міністра він зосередиться на оборонних інноваціях і технологічному розвитку української армії. Його підрозділ вже сьогодні реалізовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою. На новій посаді очікують масштабування цієї роботи.

Фото: Рустем Умєров у Facebook Валерій Чуркін

"Ці рішення – частина комплексного підходу до посилення наших Збройних Сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії", – прокоментував він.

3 лютого джерела lb.ua повідомили, що новим заступником міністра оборони може стати генерал Євген Мойсюк, який торік був призначений Зеленським спецуповноваженим з питань міжнародних безпекових гарантій, а до того був заступником головкома Валерія Залужного. Ще раніше Євген Мойсюк командував ДШВ і брав участь у героїчній обороні Донецького аеропорту.

За даними "Мілітарного", уродженець Чернівців Євген Мойсюк у 2004-2005 роках проходив службу у складі Українського миротворчого контингенту багатонаціональних сил у республіці Ірак, з жовтня 2008 року по квітень 2009 року – у складі українського миротворчого контингенту у Косово.

У 2012 командував парашутно-десантним батальйоном на час навчань на Новомосковському загальновійськовому полігоні.