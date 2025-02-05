РНБО готує три пакети санкцій: проти тіньового флоту, пропагандистів та викрадачів українського національного надбання

В першому буде 87 осіб, ще понад 80 – у другому.

Рада національної безпеки і оборони України готує три пакети санкцій. Про це на засіданні повідомив секретар РНБО Олександр Литвиненко.

Перший пакет санкцій стосуватиметься тіньового флоту Росії, другий – російських пропагандистів, третій – людей, які розграбували українські музеї на окупованій території. Лише в першому пакеті буде 83 особи.

"Йдеться фактично про тіньовий флот", – сказав Литвиненко.

Другий пакет налічує 41 фізичну особу і 47 юридичний осіб. Це виробники російських пропагандистських фільмів і компанії, що спеціалізуються на формуванні, випуску і розповсюдженні антиукраїнського змісту.

"І третій пакет, сформований Службою безпеки на основі матеріалів міністерства культури та інформаційної політики, щодо людей, які сприяли вивезенню українського національного надбання з музеїв, які знаходилися на окупованій території", – пояснив секретар РНБО.