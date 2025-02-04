Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Трампа від введення мит на товари з ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла президента США Дональда Трампа від введення нових мит на товари з Європи, передає DW.
"Якщо з нами навмисно поводитимуться несправедливо чи безпідставно, Європейський Союз відреагує з усією рішучістю", – заявила фон дер Ляєн в ніч на вівторок, 4 лютого, після зустрічі з главами держав та урядів країн ЄС у Брюсселі.
За її словами, Євросоюз "підготувався" до такого розвитку подій. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що ескалації у відносинах необхідно запобігти, розпочавши якнайшвидше діалог.
"Мита збільшують витрати на ведення бізнесу, завдають шкоди робітникам і споживачам, створюють зайві збої в економіці та підганяють інфляцію. Ми не бачимо в цьому нічого хорошого”, – пояснила вона.
- Нещодавно Трамп заявив, що мита для ЄС – і потенційно Великої Британії – “обов’язково відбудуться”. Він повторив попередні скарги на великий торговий дефіцит США з блоком та своє бажання, щоб Європа імпортувала більше американських автомобілів та сільськогосподарської продукції.
- Тим часом Канада домоглася відкладення американських мит на 30 днів. В обмін на це країна запровадить план з безпеки кордону на 1,3 млрд доларів.
- Водночас про досягнення угоди зі США про тимчасове відкладення запроваджених тарифів заявила президентка Мексики Клаудія Шейнбаум.
- Натомість Китай оголосив заходи у відповідь на введені проти країни американські мита. Пекін вирішив обкласти митом у 15 та 10 % деякі американські товари, розпочати антитрастове розслідування проти техногіганта Google та обмежити експорт ключових мінералів з Китаю.