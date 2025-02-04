Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла Трампа від введення мит на товари з ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн застерегла президента США Дональда Трампа від введення нових мит на товари з Європи, передає DW.

"Якщо з нами навмисно поводитимуться несправедливо чи безпідставно, Європейський Союз відреагує з усією рішучістю", – заявила фон дер Ляєн в ніч на вівторок, 4 лютого, після зустрічі з главами держав та урядів країн ЄС у Брюсселі.

За її словами, Євросоюз "підготувався" до такого розвитку подій. Водночас фон дер Ляєн наголосила, що ескалації у відносинах необхідно запобігти, розпочавши якнайшвидше діалог.

"Мита збільшують витрати на ведення бізнесу, завдають шкоди робітникам і споживачам, створюють зайві збої в економіці та підганяють інфляцію. Ми не бачимо в цьому нічого хорошого”, – пояснила вона.