Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо не зміг зустрітися з фон дер Ляєн

Літак з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який летів на зустріч з керівництвом Єврокомісії, розвернувся через технічну проблему.
Про це повідомляє Politico.
“Представник аеропорту Брюсселя повідомив, що повітряний простір над столицею ЄС був закритий приблизно на годину в четвер вдень через невизначену технічну проблему з диспетчером повітряного руху”, - йдеться у повідомленні.
Крім зустрічі з фон дер Ляєн, Фіцо також мав зустрітися з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном.
Представник Єврокомісії підтвердив, що зустріч із Фіцо буде відкладено, але не сказав, на яку дату.
В свою чергу, Фіцо сказав, що планує повернутися до Брюсселя в понеділок, щоб взяти участь у неформальному саміті Європейської ради. Крім зустрічі з лідерами ЄС, він також спробує поговорити сам-на-сам з фон дер Ляєн і Йоргенсеном про газову угоду.
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Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом своєї країни, і пригрозив заблокувати допомогу Україні через припинення транзиту газу до Словаччини.
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Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.
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Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.
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Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.