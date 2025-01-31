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Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо не зміг зустрітися з фон дер Ляєн

Роберт Фіцо мав обговорити з лідерами ЄС суперечку щодо транзиту газу через Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо не зміг зустрітися з фон дер Ляєн
Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Літак з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який летів на зустріч з керівництвом Єврокомісії, розвернувся через технічну проблему.

Про це повідомляє Politico.

“Представник аеропорту Брюсселя повідомив, що повітряний простір над столицею ЄС був закритий приблизно на годину в четвер вдень через невизначену технічну проблему з диспетчером повітряного руху”, - йдеться у повідомленні.

Крім зустрічі з фон дер Ляєн, Фіцо також мав зустрітися з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном.

Представник Єврокомісії підтвердив, що зустріч із Фіцо буде відкладено, але не сказав, на яку дату.

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В свою чергу, Фіцо сказав, що планує повернутися до Брюсселя в понеділок, щоб взяти участь у неформальному саміті Європейської ради. Крім зустрічі з лідерами ЄС, він також спробує поговорити сам-на-сам з фон дер Ляєн і Йоргенсеном про газову угоду. 

  • Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського ворогом своєї країни, і пригрозив заблокувати допомогу Україні через припинення транзиту газу до Словаччини.

  • 24 січня ввечері у понад 20 словацьких містах відбулися багатотисячні протести проти політики уряду Роберта Фіцо та вимогою відставки прем'єра. 

  • Перед цим Фіцо заявив, що скличе Раду безпеки через те, що нібито мирну акцію протесту планують завершити захопленням адміністративних будівель, таких як Національна рада Словаччини або президентський палац.

  • Фіцо повідомив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію і згадав про Україну та ЄС, а українське МЗС порадило йому припинити шукати уявних ворогів.

  • Раніше 264 психіатри і психологи підписали відкритий лист прем’єру Словаччини Роберту Фіцо, у якому висловили своє занепокоєння його поведінкою та публічними заявами.

  • Після того, як Україна оголосила про зупинку транзиту російського газу своєю територією з 1 січня 2025, Фіцо відвідав Москву і зустрівся з російським диктатором Путіним. Опісля словацьким прем’єр подався на "в’єтнамські канікули", де його помітили у розкішному готелі. При цьому в країні відбулися протести, на які вийшли кілька тисяч людей, обурені політикою чинного глави уряду.

  • Згодом уряду Фіцо декілька разів намагалися оголосити водум недовіри.

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