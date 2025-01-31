Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо не зміг зустрітися з фон дер Ляєн

Путін і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) тиснуть руки під час зустрічі в Кремлі, 22 грудня 2024 року.

Літак з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який летів на зустріч з керівництвом Єврокомісії, розвернувся через технічну проблему.

Про це повідомляє Politico.

“Представник аеропорту Брюсселя повідомив, що повітряний простір над столицею ЄС був закритий приблизно на годину в четвер вдень через невизначену технічну проблему з диспетчером повітряного руху”, - йдеться у повідомленні.

Крім зустрічі з фон дер Ляєн, Фіцо також мав зустрітися з єврокомісаром з енергетики Даном Йоргенсеном.

Представник Єврокомісії підтвердив, що зустріч із Фіцо буде відкладено, але не сказав, на яку дату.

В свою чергу, Фіцо сказав, що планує повернутися до Брюсселя в понеділок, щоб взяти участь у неформальному саміті Європейської ради. Крім зустрічі з лідерами ЄС, він також спробує поговорити сам-на-сам з фон дер Ляєн і Йоргенсеном про газову угоду.