Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Кличко у відеозверненні до Зеленського звинуватив голову КМВА в спробі узурпації влади
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував відсторонити Порошенка від пленарних засідань до вересня
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
У Вашингтоні поблизу аеропорту імені Рейгана пасажирський літак зіткнувся з гелікоптером. Загинули десятки людей (оновлено)
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Феномен Забарного: ним цікавляться кращі клуби світу, а він навіть не дивиться футбол
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Знову медичний скандал: українські і не лише турнікети можуть зникнути з війська. Ось що відбувається
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ГоловнаПолітика

МЗС відреагувало на затримання українця у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”

Громадянину України надають підтримку українські консули.

МЗС відреагувало на затримання українця у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”
МЗС України
Фото: Вікіпедія

МЗС України знає про затримання у Словаччині громадянина України 1966 року народження за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Посольство України в Словаччині відразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними. 

Громадянину України надають підтримку українські консули, він також має приватного адвоката.

Підписуйтесь на наш Google News

“Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання”, - зазначили у МЗС, і запевнили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

  • У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту". 
  • В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.

  • Після того, як Україна припинила з 1 січня 2025 року транзит російського газу, з боку Фіцо лунають то погрози, то образи. Так, словацький прем’єр неодноразово озвучував тезу про те, що припинить імпорт електроенергії в Україні. На це згодом відреагувала Чехія, назвавши ці слова порожніми, оскільки на практиці їх реалізувати неможливо і вони більше спрямовані на електорат Фіцо.

  • Також глава словацького уряду погрожує припинити всю гуманітарну допомогу Києву і звинуватив Київ у причетності до нібито масованої кібератаки на національну страхову компанію.

  • Одна з останніх заяв Фіцо – він назвав Володимира Зеленського ворогом.

  • Натомість Зеленський неодноразово підтверджував, що пропонував Словаччині допомогу після зупинки транзиту газу з РФ, однак уряд сусідньої країни відмовляється.
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies