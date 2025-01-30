МЗС відреагувало на затримання українця у Словаччині за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”

МЗС України знає про затримання у Словаччині громадянина України 1966 року народження за звинуваченням у “загрозі національній безпеці”.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Посольство України в Словаччині відразу встановило зв'язок із затриманим та його рідними.

Громадянину України надають підтримку українські консули, він також має приватного адвоката.

“Наполягаємо на необхідності дотримання словацькою стороною законних прав та інтересів громадянина України. Посольство України в Словацькій Республіці вже звернулося до компетентних органів Словаччини для з'ясування підстав затримання”, - зазначили у МЗС, і запевнили, що українські дипломати тримають справу на особливому контролі.

У Словаччині поліція затримала українця за підозрою у начебто "загрозі держперевороту".

В опозиції вважають, що інформація щодо затримання українця може бути сфабрикованою.