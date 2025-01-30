Велика Британія призначила торгового представника в Україні

29 січня Велика Британія призначила депутата Алекса Собеля торговим представником в Україні.

Про це повідомила пресслужба посольства Великобританії в Україні.

"Він зосередиться на визначенні торгових та інвестиційних можливостей для британського бізнесу та просуванні Великобританії як місця вибору для інвестицій", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Суспільне, в 2017 році Собель став депутатом парламенту Великої Британії. Він протягом своєї каденції обіймав посаду тіньового міністра і спочатку відповідав за сферу туризму та культурної спадщини, а згодом зосередився на екологічних питаннях.