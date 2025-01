Bloomberg: британські та американські кораблі повертаються у Червоне море для патрулювання

Кораблі США і Британії повертаються до Червоного моря після того, як єменські хусити пообіцяли припинити напади на судна цих країн.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC), який збирає інформацію про напади бойовиків з різних флотів, із 19 січня, коли хусити заявили, що припинять нападати на судна, шість кораблів, пов'язаних із США і Великою Британією, успішно пройшли через цей район, не зазнавши атак.

Згідно з даними Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC) шість кораблів, пов'язаних із США і Великою Британією, успішно пройшли через цей район, не зазнавши атак. Попри те, що у рамках мирної угоди хусити пообіцяли не атакувати судна, ризик у Червоному морі та Аденській затоці залишається високим.

Забезпечення безпечного проходу може дати іншим судноплавним компаніям, які продовжують уникати Червоного моря, впевненість у тому, що вони повернуться. Такі гіганти галузі, як данська A.P. Moller-Maersk A/S, швейцарська MSC Mediterranean Shipping Co. SA і японська Mitsui OSK Lines Ltd., заявили, що не будуть швидко відновлювати транзитні перевезення, посилаючись на невизначеність щодо безпеки.

Єменські хусити оголосили про часткове припинення нападів на судна у відповідь на угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі. Бойовики дозволили прохід суднам, пов'язаним з Британією і США. Однак це не стосується суден, пов’язаних з Ізраїлем.