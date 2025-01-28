Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Окупанти затримують людей на ТОТ та змушують публічно "вибачатися" за підтримку України та ЗСУ
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Про ВЛК, обмежено придатних та повний сюрприз
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Китайський стартап DeepSeek обвалив акції технологічних компаній на 1 трильйон доларів
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Джерела: психіатр-мільйонер Друзь, окрім елітних BMW, квартирі і особняка, планував купити віллу у Туреччині за €650 тисяч
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Росія влаштувала масштабний удар по Прикарпаттю, ціллю була критична інфраструктура (доповнено)
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Хрестоносець, пияк, автор бестселерів, борець з лівими і невдалий управлінець. Що варто знати про нового міністра оборони США
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Віталій Безгін, народний депутат України: «Нам потрібна політична люстрація. Але європейці проти»
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
Скандал в Міноборони з медичним департаментом: чому вже через тиждень може загальмувати реформа військової медицини
ГоловнаСвіт

Bloomberg: британські та американські кораблі повертаються у Червоне море для патрулювання

Єменські хусити оголосили про часткове припинення нападів на судна у відповідь на мирну угоду між Ізраїлем та ХАМАС.

Bloomberg: британські та американські кораблі повертаються у Червоне море для патрулювання
Ілюстративне фото: USS Laboon (DDG-58)
Фото: Вікіпедія

Кораблі США і Британії повертаються до Червоного моря після того, як єменські хусити пообіцяли припинити напади на судна цих країн.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC), який збирає інформацію про напади бойовиків з різних флотів, із 19 січня, коли хусити заявили, що припинять нападати на судна, шість кораблів, пов'язаних із США і Великою Британією, успішно пройшли через цей район, не зазнавши атак.

Згідно з даними Об'єднаного морського інформаційного центру (JMIC) шість кораблів, пов'язаних із США і Великою Британією, успішно пройшли через цей район, не зазнавши атак. Попри те, що у рамках мирної угоди хусити пообіцяли не атакувати судна, ризик у Червоному морі та Аденській затоці залишається високим.

Забезпечення безпечного проходу може дати іншим судноплавним компаніям, які продовжують уникати Червоного моря, впевненість у тому, що вони повернуться. Такі гіганти галузі, як данська A.P. Moller-Maersk A/S, швейцарська MSC Mediterranean Shipping Co. SA і японська Mitsui OSK Lines Ltd., заявили, що не будуть швидко відновлювати транзитні перевезення, посилаючись на невизначеність щодо безпеки.

Єменські хусити оголосили про часткове припинення нападів на судна у відповідь на угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в Газі. Бойовики дозволили прохід суднам, пов'язаним з Британією і США. Однак це не стосується суден, пов’язаних з Ізраїлем.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies