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Трамп готується підписати указ, яким скасує студентські візи пропалестинським протестувальникам

Президент США пригрозив, що скасує візи «всім прихильникам ХАМАС в університетських містечках, які зараз наповнені радикалізмом, як ніколи раніше».

Трамп готується підписати указ, яким скасує студентські візи пропалестинським протестувальникам
Президент США Дональд Трамп під час підписання указів, Вашингтон, 20 січня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп 29 січня підпише указ про боротьбу з антисемітизмом, який дасть можливість депортувати студентів коледжів, не громадян США, та інших осіб, які брали участь у пропалестинських протестах, передає Reuters.

В інформаційному бюлетені до наказу обіцяють «негайні дії» Міністерства юстиції щодо переслідування «терористичних загроз, підпалів, вандалізму та насильства щодо американських євреїв» та мобілізація всіх федеральних ресурсів для боротьби з «вибухом антисемітизму в наших кампусах».

«Усім іноземцям, які проживають у США і приєдналися до протестів на підтримку джихаду, ми повідомляємо: 2025 року ми вас знайдемо і депортуємо», - заявив Трамп в інформаційному бюлетені і наголосив, що скасує візи «всім прихильникам ХАМАС в університетських містечках, які зараз наповнені радикалізмом, як ніколи раніше».

Як відомо, атаки ХАМАСу та подальший напад Ізраїлю на Газу призвели до тривалих пропалестинських протестів, які охопили кампуси американських коледжів.

Багато пропалестинських протестувальників заперечували підтримку ХАМАС або участь в антисемітських акціях і заявляли, що вони протестують проти військового нападу Ізраїлю на Смугу Гази.

Рада з американо-ісламських відносин звинуватила адміністрацію Трампа в нападі на «свободу слова та палестинську людяність під приводом боротьби з антисемітизмом» і назвала указ «нечесним, надмірно широким і нездійсненним».

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