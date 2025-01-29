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ПАРЄ підтримала резолюцію щодо санкцій проти Грузії

Парламентська Асамблея вимагає також провести дострокові парламентські вибори.

ПАРЄ підтримала резолюцію щодо санкцій проти Грузії
Засідання ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

29 січня Парламентська Асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо введення санкцій проти Грузії, передає «Європейська правда».

Також ПАРЄ вимагає від грузинської влади запустити процес дострокових парламентських виборів під контролем Парламентської Асамблеї.

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Підтримали резолюцію 114 депутатів, 13 висловилися проти, а сім - утрималися.

«З політичного глухого кута, коли у Грузії є провал довіри між владою та громадянським суспільством… можна вийти лише через організацію нових справді демократичних парламентських виборів… якщо ці парламентські вибори проходитимуть пуд суворим міжнародним спостереженням», – йдеться у тексті резолюції.

Ще одне рішення ПАРЄ - повноваження грузинської парламентської делегації на поточну сесію. Делегації обмежили права, до перегляду цього питання повернуться у квітні. Повноваження продовжать лише за умови виконання політичних вимог ПАРЄ.

  • Спершу абсолютна більшість членів профільного комітету Парламентської асамблеї Ради Європи схвалила документ щодо санкцій проти Грузії у компромісному варіанті,
  • Представникам грузинської делегації заборонять бути членами усіх ключових комітетів ПАРЄ. Йдеться про політичний, юридичний, моніторинговий, регламентний та з питання виборів суддів ЄСПЛ. Також вони не матимуть права входити до Бюро ПАРЄ, обиратися до керівництва асамблеї, брати участь у її місіях, бути доповідачами тощо.
  • Цим подіям передує антиєвропейська політика грузинського уряду. Ситуація загострилася після того, як міжнародні спостерігачі зафіксували чимало порушень на парламентських виборах у країні. Опісля Грузією прокотилася хвиля протетстів, які влада розганяла силою і арештовувала мітингарів. 
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