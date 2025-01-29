Польща звинувачує Росію у підкупі поляків у даркнеті для поширення дезінформації напередодні виборів

У польському уряді кажуть, що полякам пропонують 3000-4000 євро за поширення дезінформації.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія шукає громадян Польщі, які бажають вплинути на виборчу кампанію зсередини країни, пропонуючи їм 3000-4000 євро (3130-4170 доларів) за поширення контенту, що містить дезінформацію, передає Reuters.

Гавковський каже, що вербування проводилося через даркнет, частину Інтернету, доступну лише за допомогою спеціалізованого веб-браузера. За його словами, Польща спостерігає такі спроби з початку року.

"Це гроші, спрямовані від російських служб ГРУ і ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту", – сказав Гавковський.

Цього місяця Польща заявила, що виявила російську групу, яка мала завдання вплинути на вибори в Польщі шляхом дезінформації та розпалювання нестабільності.

Варшава каже, що її роль як центру поставок в Україну для захисту від вторгнення Росії зробила її мішенню для шпигунів, які працюють на Росію та її союзника Білорусі, а також для диверсій. Мінськ і Москва відкинули звинувачення в причетності до диверсій.

У грудні Румунія, член НАТО та Європейського Союзу, скасувала президентські вибори після звинувачень у втручанні Росії, які Москва заперечувала.