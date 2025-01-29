Австралія отримала повідомлення від Росії, що взятий в полон окупантів Оскар Дженкінс живий

Раніше росіяни поширили ролик з полоненим австралійцем. Вони його били.

Австралійський уряд отримав повідомлення від Москви про те, що їхній громадянина Оскар Дженкінс, який добровільно став на захист України, живий. Він все ще перебуває в полоні, пише BBC.

32-річний Дженкінс потрапив у полон окупантів торік. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що він міг загинути.

"Австралійський уряд отримав підтвердження від Росії, що Оскар Дженкінс живий і ув'язнений", – повідомила міністерка закордонних справ Пенні Вонг, додавши, що країна все ще серйозно занепокоєна через те, що Дженкінс є військовополоненим.

Вона закликала Росію відпустити його.

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз раніше повідомляв, що уряд терміново шукає підтвердження, чи живий Дженкінс.

Посольство України в Австралії назвало хорошою новиною повідомлення про Дженкінса, але підкреслило, що Росія повинна надати відеодоказ.