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Австралія отримала повідомлення від Росії, що взятий в полон окупантів Оскар Дженкінс живий

Раніше росіяни поширили ролик з полоненим австралійцем. Вони його били. 

Австралія отримала повідомлення від Росії, що взятий в полон окупантів Оскар Дженкінс живий
Фото: EPA/UPG

Австралійський уряд отримав повідомлення від Москви про те, що їхній громадянина Оскар Дженкінс, який добровільно став на захист України, живий. Він все ще перебуває в полоні, пише BBC

32-річний Дженкінс потрапив у полон окупантів торік. Нещодавно з'явилися повідомлення про те, що він міг загинути.

"Австралійський уряд отримав підтвердження від Росії, що Оскар Дженкінс живий і ув'язнений", – повідомила міністерка закордонних справ Пенні Вонг, додавши, що країна все ще серйозно занепокоєна через те, що Дженкінс є військовополоненим. 

Вона закликала Росію відпустити його. 

Прем'єр-міністр Ентоні Албаніз раніше повідомляв, що уряд терміново шукає підтвердження, чи живий Дженкінс. 

Посольство України в Австралії назвало хорошою новиною повідомлення про Дженкінса, але підкреслило, що Росія повинна надати відеодоказ. 

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