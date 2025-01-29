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Адміністрація Трампа пропонує держслужбовцям "відкладену відставку"

До 6 лютого чиновники мають повідомити, чи вони будуть звільнятися у вересні. 

Адміністрація Трампа пропонує держслужбовцям "відкладену відставку"
Фото: EPA\UPG

Адміністрація Трампа розіслала федеральним службовцям США електронні листи із пропозицією звільнитися із збереженням заробітної плати до 30 вересня.

Про це пише CBS News із посиланням на високопосадовців Білого дому, та The Washington Post

Зазначається, що у адміністрації Трампа очікують, що до 10% федеральних службовців звільняться у вересні в рамках програми, спрямованої на припинення практики роботи вдома.

У загальноурядовому електронному листі йдеться про те, що працівники мають до 6 лютого вирішити, чи брати участь у "програмі відкладеної відставки", яка дасть федеральним службовцям можливість вирішити зараз, чи звільнитися у вересні. Також там зазначено, що у такому випадку всю зарплату та пільги збережуться незалежно від щоденного навантаження. Посадовців звільнять "від усіх застосовних вимог до особистої роботи" до 30 вересня 2025 року чи раніше, якщо працівник того захоче.

За словами представників адміністрації, лише близько 6% федеральних службовців працюють повний робочий день. По всій країні працює близько 2 мільйонів федеральних державних службовців, а це означає, що адміністрація очікує, що до 200 000 можуть прийняти пропозицію уряду. 

Федеральні працівники Державного департаменту та USAID заявили, що отримали електронний лист приблизно о 18:40 за східним часом. Американська федерація державних службовців, найбільша федеральна профспілка службовців, розкритикувала програму.

Ця програма не поширюватиметься на персонал у армії, поштову службу США, імміграційні правоохоронні органи і національну безпеку та деякі інші посади.

У повідомленні йдеться про те, що хоча деякі агентства та підрозділи армії, ймовірно, будуть розширені, "більшість федеральних агентств, ймовірно, буде скорочено через реструктуризацію, реорганізацію та скорочення чисельності". У результаті деяка кількість службовців можуть бути звільнені з роботи та перекваліфіковані.

Тим із службовців, що вирішили залишитися на своїх посадах, повідомили, що "не можуть дати повну впевненість" щодо збереження займаних посад.

 The Washington Post пише про те, що ці звільнення імовірно спричинять хвилю виходу на пенсію, а також перешкодять недавнім випускникам коледжів працювати на держпосадах та потенційно заповнять некомерційні та приватні сектори претендентами на роботу.

Пропозиція піти у відставку в обмін на зарплату до вересня відображає цілі «Департаменту ефективності уряду», яким керує мільярдер і радник Трампа Ілон Маск. Раніше Маск закликав до масового скорочення штату федерального персоналу, пообіцявши, що очолювана ним структура співпрацюватиме з агентствами США, щоб визначити мінімальну кількість співробітників, необхідних для виконання основних функцій. 

  • Нещодавно Трамп звільнив 17 незалежних спостерігачів у кількох державних установах.
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