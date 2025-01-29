ЗМІ: Пентагон призупинив підписання будь-яких нових армійських контрактів

За інформацією Bloomberg, міністерство оборони Сполучених Штатів тимчасово припинило укладення нових угод щодо потреб американської армії.

Крок пов'язаний з початком роботи очільника Пентагону Піта Хегсета, який прагне переглянути положення про "різноманітність, рівність та інклюзивність", із застосуванням яких в уряді бореться адміністрація Дональда Трампа. Також павзу пояснюють бажанням визначити нові пріоритети для відомства і оцінити можливість заощадження фінансів.

Очікується, що ревізія Хегсета триватиме 10 днів, проте її можуть продовжити на термін до кількох місяців.

Вже укладені контракти будуть виконуватися згідно з узгодженими графіками, дія мораторію на них не поширюється. Так само не йдеться про зупинку угод, що передбачають закордонну допомогу від США, зокрема для України.