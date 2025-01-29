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Шольц заявив, що підтримка Ілоном Маском ультраправих у Європі - "огидна"

Канцлер Німеччини наголосив, що "це не добре для демократичного розвитку в усьому ЄС".

Шольц заявив, що підтримка Ілоном Маском ультраправих у Європі - "огидна"
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував підтримку американським мільярдером Ілоном Маском правих партій в Європейському Союзі. Він назвав таку підтримку "справді огидною" і заявив, що це перешкоджає демократії в ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

Маск неодноразово критикував Шольца та його уряд, закликаючи його піти у відставку та заявляв, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" - є "єдиним рятівником країни".  

"Новим є те, що він висловлюється на користь правих політиків по всій Європі. І це справді огидно, і це не добре для демократичного розвитку в усьому ЄС", – сказав Шольц.

Нещодавно Маск несподівано з’явився на передвиборчому заході AfD через відеозв’язок і заявив, що німці "не повинні бути винними в гріхах своїх батьків і повинні пишатися своєю культурою".

"Я абсолютно критично ставлюся до того, що Маск сказав про історію Німеччини", – сказав Шольц. Він наголосив, що його країна "продовжуватиме нести відповідальність за те, що зробили німці в минулому".

Шольц також зазначив, що Німеччина вдячна США за те, що вони звільнили її від нацистів і допомогли знову стати демократичною. 

"Ось чому я так злий через те, що Маск втручається на користь ультраправих", - додав Шольц.

Що передувало

  • У грулні минулого року 2024 року Маск виступив на підтримку ультраправої "Альтернативи для Німеччини", що стоїть на проросійських позиціях.  
  • У січні 2025 року Маск  виступив по відеозв'язку перед учасниками партії в місті Галле у федеральній землі Саксонія-Ангальт.  
  • Маск вже не вперше висловлює активну підтримку АдН, раніше він навіть робив інтерв'ю зі співголовою партії. Він також неодноразову критикував чинну німецьку владу. Він назвав канцлера Німеччини "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра - "тираном".
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